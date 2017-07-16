Зачем австралийцы целый год пьют пиво и копят пустые банки

Австралийцы — это такие ребята, которые вряд ли откажутся от кружки пива или даже нескольких в жаркую погоду. Поэтому, пожалуй, никто не удивится тому, что у них есть своя пивная регата.

Это занятие не выглядит так бестолково, как это может показаться на первый взгляд. Жители Австралии решили объединить заботу об окружающей среде и весёлое развлечение, создавая целые судна из пустых пивных банок.

Главное событие регаты — это битва "моряков" за сокровища. В ней принимают участие те, кто самоотверженно пил весь год пиво, чтобы из выпитых банок соорудить своё собственное судно.

Разумеется, есть конкурсы и для детей. Юниорская гонка подразумевает строительство и хождение на суднах, построенных из тары из-под безалкогольных напитков.

Интерес соревнований заключается в том, что "корабли" испытываются впервые непосредственно перед конкурсным заплывом. То есть участники понятия не имеют, будет ли их судно держаться на плаву или сразу же пойдёт топором на дно.

Все деньги, которые получают в этот день организаторы, идут на благотворительность. Славная традиция берёт начало в 1974 году, и обычно за день удаётся собрать около 1,5 миллиона австралийских долларов.