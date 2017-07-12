Фирма Nusasiri представила публике самую дорогую кровать в мире

Рекламное агентство CJ Worx, специализирующееся на здоровом образе жизни, объединило усилия с элитным застройщиком Nusasiri. Результатом совместной работы стал ролик о самой роскошной в мире кровати, которая всё равно не сделает владельца счастливым.

Эта кровать сделана с использованием драгоценных металлов и инкрустирована бриллиантами и рубинами. Она позволяет регулировать наклон, в ней можно хранить трость, а встроенный штатив для капельницы — настоящее произведение искусства. Но сделает ли она счастливым своего владельца, который не заботился о здоровье?

Ролик стал вирусным — на YouTube его посмотрели больше четырёх миллионов раз. Однако, судя по комментариям, многие пользователи приняли его за рекламу кровати и заинтересовались покупкой роскошной мебели. В результате привлекательный внешний вид и броский заголовок затмили основную идею видео.