Видеоклип, снятый в память о Поле Уокере, обошёл самое популярное видео YouTube

Мегахит южнокорейского исполнителя Psy несколько лет считался самым просматриваемым видеороликом на YouTube, но пришло время передать пальму первенства другим талантам.

Клип, выложенный в Сеть пять лет назад, сломал счётчик просмотров YouTube, и его сотрудникам пришлось переписывать коды сайта, чтобы правильно посчитать, сколько раз зрители нажмут на кнопку просмотра Gangnam Style. На данный момент его посмотрели 2 894 738 325 раз. Но, как оказалось, это не предел.

Рекорд этого видео побил клип рэпера Уиз Халифы See You Again, который он записал с певцом Чарли Путом. Эта трогательная баллада стала одним из саундтреков к фильму "Форсаж-7" и набрала на YouTube 2 896 361 095 просмотров. Энтузиасты подсчитали, что общее время просмотров этого видео составило бы 21 759 лет. То есть, если бы один человек сел и прокрутил бы этот ролик вот столько раз, он бы начал просмотр во время ледникового периода и закончил бы только сейчас.

Я зарегистрировался на YouTube в 2007 году и мечтал тогда лишь о том, чтобы набрать 10 тысяч просмотров. И вот вышел клип See You Again... Вау.. Чарли Пут

Песня посвящена актёру Полу Уокеру, который погиб до того, как закончились сьёмки седьмого "Форсажа". В клип вошла нарезка сцен с участием актёра, в том числе финальная сцена фильма, где герои Доминик Торрето (Вин Дизель) и Брайан О'Коннор (здесь его сыграл брат Пола Уокера Коди) движутся бок о бок по дороге, а затем разъезжаются. Камера перемещается на небо, в котором появляется надпись For Paul ("Для Пола").

Рубеж в один миллиард просмотров клип преодолел за шесть месяцев, а двух миллиардов он достиг в сентябре прошлого года. Однако эксперты предрекают, что звание лидера по просмотрам у него может отнять клип Луиса Фонси Despacito, который набрал 2,5 миллиарда просмотров за какие-то полгода и не намерен сбавлять темп.

Несмотря на то, какой клип будет в топе, компания Universal Music может радоваться: все они принадлежат ей. Кстати, 47 из 50 самых просматриваемых роликов на YouTube — это музыкальные клипы. Это лишь доказывает, как визуальная составляющая важна для мира музыки.