Посмотрите на этих догов в бассейне — в вашей душе наступит летняя безмятежность

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Посмотрите на этих догов в бассейне — в вашей душе наступит летняя безмятежность

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В этом году лето до нас так и не дошло. Поэтому нам остаётся только позавидовать тем, кто проводит своё время в тёплых странах в роскошных особняках, нежась под ярким солнцем или спасаясь от жары в прохладном бассейне. И я сейчас не о людях...

Эти два датских дога — Макс и Кэтти — приходятся друг другу братом и сестрой. Собаки привыкли жить в роскошных условиях, которые может себе позволить не каждый.

Кэтти предпочла солнечным ваннам отдых в бассейне. Как настоящая гламурная леди, она красиво расположилась на матрасе со стаканом прохладительного напитка.

А Макс поступил как джентельмен, уступив "царское ложе" сестре, покорно дожидаясь в стороне своей очереди и с небольшой завистью поглядывая на сестру.

Помимо роскошных условий у этих собак из США есть свой канал на "Ютубе" и страница в "Фейсбуке", на которых регулярно появляются новые кадры из их жизни.

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