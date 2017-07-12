Посмотрите на этих догов в бассейне — в вашей душе наступит летняя безмятежность

В этом году лето до нас так и не дошло. Поэтому нам остаётся только позавидовать тем, кто проводит своё время в тёплых странах в роскошных особняках, нежась под ярким солнцем или спасаясь от жары в прохладном бассейне. И я сейчас не о людях...

Эти два датских дога — Макс и Кэтти — приходятся друг другу братом и сестрой. Собаки привыкли жить в роскошных условиях, которые может себе позволить не каждый.

Кэтти предпочла солнечным ваннам отдых в бассейне. Как настоящая гламурная леди, она красиво расположилась на матрасе со стаканом прохладительного напитка.

А Макс поступил как джентельмен, уступив "царское ложе" сестре, покорно дожидаясь в стороне своей очереди и с небольшой завистью поглядывая на сестру.

Помимо роскошных условий у этих собак из США есть свой канал на "Ютубе" и страница в "Фейсбуке", на которых регулярно появляются новые кадры из их жизни.