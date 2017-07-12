Камера на дроне случайно сняла акул, окруживших купающихся детей

Фотографу Шону Скотту случайно удалось сделать удивительные кадры с помощью беспилотника на пляже Ред Блафф, Австралия.

На фотоснимки, сделанные фотографом, невозможно смотреть без ужаса в глазах. На кадрах видно, как стая акул кружит возле плавающих на бодибордах детей. Однако люди их вовсе не интересовали. Их привлекло огромное скопление мелких рыб у берега.

Я никогда не видел ничего подобного. Мне посчастливилось оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы заснять это удивительное природное явление Шон Скотт

Изучив кадры, акуловеды заявили, что замеченные хищники возле западного побережья Австралии — это бронзовые китовые акулы длиной три метра. Этот вид не представляет для людей никакой опасности.

Они объясняют их нахождение у побережья удачным местом для кемпинга, поскольку там большие волны и разнообразие морских рыб.

По словам руководитель исследовательской группы морских хищников Роба Харкорта, было очень важно и в то же время интересно наблюдать за поведением рыб.