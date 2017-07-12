Ким Кардашьян вляпалась в скандал, выложив селфи, где фанаты заметили "дорожки"

Читайте также

Ким Кардашьян вляпалась в скандал, выложив селфи, где фанаты заметили "дорожки"

4

Фото: © twitter.com/KimKardashian

Во время последней трансляции в "Снэпчате" преданные фанаты Ким Кардашьян заметили странные полосы из порошка на журнальном столике позади звезды. Многие задались вопросом, что же это может быть, и их выводы не совпали со словами 36-летней теледивы.

Во время трансляции в "Снэпчате" Ким Кардашьян вертела головой перед фронтальной камерой, в объектив которой попал журнальный столик с двумя белыми отметками на его поверхности. На особенности дизайна мебели это не похоже, на следы косметики тоже, поэтому поклонники начали задавать звезде вопросы через "Твиттер".

Неужели это две дорожки позади тебя?

Один из поклонников

Несмотря на вопросы зрителей прямого эфира, Ким продолжила трансляцию. Спустя некоторое время она опубликовала пост в своём "твиттере", который гласил, что Кардашьян хочет положить конец этим спорам.

Я не увлекаюсь такими вещами. Это сахар, высыпавшийся из конфеты

Ким Кардашьян

Спустя некоторое время Ким одумалась и поменяла своё мнение по поводу того, что это было. "Ребята, это был не сахар! Те полоски были рисунком мрамора!", — написал она в своём микроблоге. Чтобы доказать эту версию, она сняла ещё одно видео на том же самом месте и приблизила камеру к поверхности столика, чтобы доказать, что не лжёт.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!