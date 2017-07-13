Самая молодая девушка-капитан на Boeing 777: Родня надо мной смеялась...

Девушка рассказала, что, чтобы исполнить свою главную мечту, она начала тренироваться с 17 лет.

30-летняя Энни Дивья — самая молодая девушка-капитан на самолёте Boeing 777. Правда, для этого ей пришлось приложить немало усилий. Уже в 17 лет девушка начала тренировки, несмотря на то что семья была против её увлечения, сообщает Mirror.

Энни, которая выросла в индийском штате Андхра-Прадеш, не слушала критику и поступила в лётную школу, чтобы исполнить свою детскую мечту. Но за штурвал девушка села не сразу. Сначала она тренировалась в Испании и Лондоне. Свой первый самостоятельный полёт на Boeing она совершила только в 21 год.

Единственными, кто поддерживал Энни в её начинаниях, были родители. Они помогли дочери оплатить учёбу, несмотря на отсутствие гарантий, что ей когда-либо удастся расплатиться.

Мои родители верили в меня, и я благодарна им за то, каким человеком я стала. В то время у меня не было никакой работы и в финансовом плане я совершенно отчаялась Энни Дивья

Первое время над Энни издевались из-за её английского, который она пыталась выучить. Но разве это могло остановить девушку? Благодаря упорству сейчас она говорит без какого-либо акцента и ошибок.