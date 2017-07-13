Лабрадор, который потерялся в горах, вернулся домой только спустя 9 месяцев

Дарвин и Синди Кэмерон 3 месяца искали в горах свою любимицу Мо. 14-летняя собака потерялась во время охоты в сентябре прошлого года. Когда выпал снег, хозяева отчаялись и прекратили поиски лабрадора. Но старая Мо не перестала искать людей.

Спустя девять месяцев истощённая, покрытая клещами и почти глухая собака вышла к людям. Её немедленно доставили в приют и начали искать хозяев. И когда они действительно нашлись, приютившая Мо Чери Гленкер не могла поверить своим глазам.

Со мной связались люди, узнавшие своего питомца по фотографии. Есть шанс, что это та самая собака, что пропала в горах 9 месяцев назад. Если это так, то она станет настоящей легендой! Чери Гленкер

То, что казалось невероятным всем, действительно произошло — фотографии Мо увидели её потерянные хозяева. Они не сразу поверили, что это их любимица — слишком велик был страх разочарования. Но после личной встречи все сомнения отпали, и Кэмероны забрали Мо домой, где окружили её заботой.

Они не сдались. Мо не отказалась от них, и они не отказались от неё Чери Гленкер

Дарвин и Синди Кэмерон благодарны всем, кто поспособствовал их воссоединению с собакой. Они понимают, что впереди у них долгий путь к восстановлению: месяцы одиночества и холода сказались и на физическом, и на психическом состоянии Мо. Но её хозяева уверены, что вместе они всё преодолеют.