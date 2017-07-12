Пассажир сдал в багаж всё самое необходимое — банку пива, и она долетела

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Пассажир сдал в багаж всё самое необходимое — банку пива, и она долетела

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Мужчина решил таким образом пошутить и поэтому даже не надеялся увидеть банку снова.

Мужчина, летевший из австралийского Мельбурна в город Перт, решил взять с собой в поездку действительно всё самое необходимое, поэтому ограничился одной банкой светлого пива. К удивлению пассажира, алкоголь был оформлен по всем правилам багажа и долетел в целости и сохранности, сообщает Daily Mail.

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На самом деле мужчина по имени Дин вместе со своим другом, который работает в аэропорту, хотел просто посмеяться, поэтому даже не надеялись увидеть эту банку снова. Но когда пассажир заметил толпу в зоне выдачи багажа, сразу понял, что его прелесть цела.

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Мы подумали, что это будет хорошая шутка. Настоящий мем для всех тех, кто пьёт это пиво

Дин

Теперь Дин надеется сохранить счастливую банку пива на память, однако искренне сомневается, что в конце концов её не выпьет.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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