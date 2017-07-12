Пассажир сдал в багаж всё самое необходимое — банку пива, и она долетела

Мужчина решил таким образом пошутить и поэтому даже не надеялся увидеть банку снова.

Мужчина, летевший из австралийского Мельбурна в город Перт, решил взять с собой в поездку действительно всё самое необходимое, поэтому ограничился одной банкой светлого пива. К удивлению пассажира, алкоголь был оформлен по всем правилам багажа и долетел в целости и сохранности, сообщает Daily Mail.

На самом деле мужчина по имени Дин вместе со своим другом, который работает в аэропорту, хотел просто посмеяться, поэтому даже не надеялись увидеть эту банку снова. Но когда пассажир заметил толпу в зоне выдачи багажа, сразу понял, что его прелесть цела.

Мы подумали, что это будет хорошая шутка. Настоящий мем для всех тех, кто пьёт это пиво Дин

Теперь Дин надеется сохранить счастливую банку пива на память, однако искренне сомневается, что в конце концов её не выпьет.