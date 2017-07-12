Китайские учёные первыми в мире телепортировали частицу с Земли на орбиту

Китайским учёным удалось телепортировать фотон с Земли на спутник, который расположен на орбите в 500 километрах от точки отправления.

В прошлом году ракета Long March 2D вылетела из пустыни Гоби и вывела спутник Мо-цзы на орбиту в точку, синхронную Солнцу, поэтому он каждый день проделывает путь вокруг Земли. Мо-цзы — это высокочувствительный спутник, предназначенный для передачи квантовой информации. Он может обнаружить квантовые состояния отдельных фотонов, выпущенных с поверхности нашей планеты.

Изучение квантовых состояний важно для понимания криптографии и телепортации Фото: © arxiv.org

Сегодня команда Мо-цзы анонсировала своё уникальное достижение: им удалось создать первую спутниковую квантовую сеть "земля — земля". Эта сеть была использована для телепортации первого объекта в истории с Земли на её орбиту. Телепортацией занимаются учёные, проводившие эксперименты в области оптической физики. Этот процесс основан на странном феномене запутанности, во время которого два фотона образуют одну точку во времени и пространстве. С технической точки зрения они описываются одной волновой функцией.

Особенность квантовой запутанности состоит в том, что эти два фотона существуют в одной точке, даже если между ними километры расстояния. Таким образом, изменение состояния одного мгновенно сказывается на состоянии другого. Ещё в 90-х годах прошлого века учёные поняли, что могут использовать этот феномен для телепортации объектов из одной точки Вселенной в другую.

Идея состоит в том, чтобы "загрузить" информацию в один фотон, тогда другой становится идентичным первому. Это и есть телепортация Фото: © arxiv.org

Такие эксперименты множество раз проводились в лабораторных условиях на Земле, но вот впервые они были опробованы в межзвёздном пространстве. Телепортация имеет огромное значение для целого спектра технологий, связанных с квантовыми сетями и вычислениями.

Фактически не существует максимального расстояния для телепортации фотонов, но создаваемая между ними связь слишком хрупкая и может разрушиться из-за появившегося в атмосфере или в оптоволокне постороннего вещества. Чтобы подтвердить свою теорию, учёные проводили эксперименты всё время на большем расстоянии, и вот вышли на орбиту. Правда, для этого пришлось построить станцию в Тибете на высоте 4 тысяч метров.

В рамках эксперимента были созданы запутанные пары фотонов, которые были запущены со скоростью 4000 м/с Фото: © arxiv.org

Учёные проводили измерения фотонов на Земле и на орбите, а затем сравнивали показания. Из миллионов пар запущенных фотонов совпадения были зафиксированы в 911 случаях. Это позволило официально заявить о том, что телепортация частиц с Земли на орбиту прошла успешно.