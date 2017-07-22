Пенсионер потратил 20 лет и 1,2 млн на создание тропического леса в своём саду

В 90-х во время семейного отдыха в Корнуолле, Англия, Нику Уилсону настолько полюбились тропические растения, что он решил создать тропики, но только поближе к дому.

61-летний Ник Уилсон начал выращивать джунгли в 1998 году, но пускать туда посетителей начал лишь шесть лет назад.

Мне потребовалось 20 лет, чтобы всё это создать. Здесь так много больших папоротников, бамбука и большелистных растений Ник Уилсон

Растения, украшающие сад, не являются особенно редкими, ведь их можно купить практически в любом садоводческом центре Великобритании.

Мужчина с удовольствием пускает в джунгли всех желающих. Правда, он берёт с посетителей небольшую плату, но все деньги жертвует различным благотворительным организациям.

В последний раз сад посетило около 500 гостей, это принесло $ 3,2 тыс.

На создание тропиков Ник потратил около $19,3 тыс. за всё время, но, несмотря на это, их содержание обходится не так дорого. По его словам, на уход за джунглями тратится примерно $257 в год.

Джунгли достаточно устойчивы к зимним холодам — Нику требуется лишь укутать некоторые растения, а самые теплолюбивые он на холодный период просто переносит в дом.

Помимо восторженных посетителей в тропиках любит поиграть и внук Ника.

Мы расставляем пластмассовых зверей, пауков и играем с ним вместе. Для него это отличное место, чтобы побегать Ник Уилсон

Жена Ника поддержала увлечение мужа и гордится тем, что у них за домом есть свой тропический лес.