Это папин шкафчик. Он был врачом. Умер в 52. Теперь я буду спасать жизни за него

Отец 22-летнего Тайлера Кроу всю жизнь работал врачом-анестезиологом. В мае этого года он умер от рака в возрасте 52 лет. А через несколько дней его сыну предложили работать в той же клинике, где спасал людей его отец. Тайлер выложил фото со своей новой работы в "Твиттер", и пользователи отреагировали на это очень эмоционально.

Отец Тайлера Тодд Кроу проработал в больнице в Южной Калифорнии 23 года. Когда его сын шёл по коридорам клиники, он всюду чувствовал присутствие своего отца. Рассел выбрал для себя тот же шкафчик, который долгие годы занимал его отец. My dad passed away a month ago and today I started working at the hospital and got his locker. I just want to help people like he did. pic.twitter.com/OSUBe5jsLY — Tyler Crowe (@crowes_nest_) 28 июня 2017 г. Мой отец скончался месяц назад, сегодня я начал работать в больнице и получил шкафчик. Я просто хочу помогать людям, как это делал он Тайлер Кроу Пользователи "Твиттера" бурно отреагировали на эмоциональное фото молодого врача. @carlsrayy brb crying — Alana Joy ♡ (@Ajoy164) 30 июня 2017 г. Мне нужно отойти поплакать Мне нужно отойти поплакать Oh My Chills!!! Incredible! — Alex (@KitKatMADness__) 28 июня 2017 г. У меня мурашки! Это невероятно! У меня мурашки! Это невероятно! this makes me so happy https://t.co/mFUyA9tOfv — mary (@SwinneyMary) 1 июля 2017 г. Это делает меня счастливым Это делает меня счастливым Просто мне очень хотелось бы знать, что я делаю что-то особенное и что мой отец мог бы мной гордиться Тайлер Кроу