Это папин шкафчик. Он был врачом. Умер в 52. Теперь я буду спасать жизни за него

Отец Тайлера Тодд Кроу проработал в больнице в Южной Калифорнии 23 года. Когда его сын шёл по коридорам клиники, он всюду чувствовал присутствие своего отца. Рассел выбрал для себя тот же шкафчик, который долгие годы занимал его отец.
My dad passed away a month ago and today I started working at the hospital and got his locker. I just want to help people like he did. pic.twitter.com/OSUBe5jsLY— Tyler Crowe (@crowes_nest_) 28 июня 2017 г.
Мой отец скончался месяц назад, сегодня я начал работать в больнице и получил шкафчик. Я просто хочу помогать людям, как это делал он
Тайлер Кроу
Пользователи "Твиттера" бурно отреагировали на эмоциональное фото молодого врача.
Мне нужно отойти поплакать
@carlsrayy brb crying— Alana Joy ♡ (@Ajoy164) 30 июня 2017 г.
У меня мурашки! Это невероятно!
Oh My Chills!!! Incredible!— Alex (@KitKatMADness__) 28 июня 2017 г.
Это делает меня счастливым
this makes me so happy https://t.co/mFUyA9tOfv— mary (@SwinneyMary) 1 июля 2017 г.
Просто мне очень хотелось бы знать, что я делаю что-то особенное и что мой отец мог бы мной гордиться
Тайлер Кроу
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