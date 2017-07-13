Это папин шкафчик. Он был врачом. Умер в 52. Теперь я буду спасать жизни за него

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Это папин шкафчик. Он был врачом. Умер в 52. Теперь я буду спасать жизни за него

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Фото: © twitter.com/crowes_nest

Отец 22-летнего Тайлера Кроу всю жизнь работал врачом-анестезиологом. В мае этого года он умер от рака в возрасте 52 лет. А через несколько дней его сыну предложили работать в той же клинике, где спасал людей его отец. Тайлер выложил фото со своей новой работы в "Твиттер", и пользователи отреагировали на это очень эмоционально.

Отец Тайлера Тодд Кроу проработал в больнице в Южной Калифорнии 23 года. Когда его сын шёл по коридорам клиники, он всюду чувствовал присутствие своего отца. Рассел выбрал для себя тот же шкафчик, который долгие годы занимал его отец.

Мой отец скончался месяц назад, сегодня я начал работать в больнице и получил шкафчик. Я просто хочу помогать людям, как это делал он

Тайлер Кроу

Пользователи "Твиттера" бурно отреагировали на эмоциональное фото молодого врача.

Мне нужно отойти поплакать
У меня мурашки! Это невероятно!
Это делает меня счастливым

Просто мне очень хотелось бы знать, что я делаю что-то особенное и что мой отец мог бы мной гордиться

Тайлер Кроу

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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