Гауди одобряет: 30 идей для тату, которые оценят настоящие фанаты архитектуры

В наше время татуировками вряд ли кого-либо удивишь. Многообразие стилей, цветов и текстур делают выбор рисунка, который планируется носить на себе до конца жизни (и даже чуточку дольше), тяжёлым. Для тех, кто неравнодушен к красоте линий и архитектурных форм, предлагаем 30 идей для будущей татуировки.

По-сказочному изящно.

Гармония природы и архитектуры в одном рисунке.

Человек с любимыми и красивыми татуировками не может быть несчастен!

Простота и изящность линий подойдёт тонким натурам.

Идея для леди, которые не хотят демонстрировать свою внутреннюю тьму.

Если какое-то место очень дорого сердцу, его всегда можно взять с собой, набив на коже.

Масштаб и грация правильных линий всегда будут выглядеть гармонично.

Треш-полька как средство самовыражения в любой теме.

Такие мотивы могут нести очень глубокий внутренний смысл.

Портреты в стиле чикано играют по-новому, если смешать их с готическими фасадами.

Для кого-то важно содержание, а не исполнение.

Точные линии, графики и цифры. Всё по-мужски.

Чертежи имеют непосредственное отношение к архитектурному делу. Так почему бы и нет?

Грудь — идеальное место для ярких и масштабных татуировок.

Реалистичные пагоды для настоящего воина.

Никакая боль не превысит любовь к татуировке.

Смело, мрачно и красиво!

Объём и портал вглубь тела создаются при помощи правильной геометрии линий.

Для кого-то Большое яблоко ассоциируется с таким изображением.

Как, если не таким образом, показать, что ты всем сердцем болеешь за свой родной город?

Домик в стиле дот-ворк аккуратно вписывается в маленький круг на лопатке.

Традиционная русская тюремная татуировка набирает популярность среди некоторых слоёв молодёжи. Можно попробовать свои силы и в этом стиле.

Необязательно набивать здания, если ты архитектор и очень любишь свою работу.

Архитектура как способ показать любовь к чётким линиям.

Когда тебе хочется немного мрачного, даже если ты — хрупкая девушка.

Яркая и нежная акварель как напоминание о прекрасном путешествии к морю.

Все жители города связаны одним жизненным циклом.

Очень милое сочетание архитектуры, акварели и индийской мандалы.

Мило, лаконично, ярко. Жалко, что картинка потеряет свою живость, когда отрастут волосы.

Ну и куда же без попсового минимализма?