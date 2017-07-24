Гауди одобряет: 30 идей для тату, которые оценят настоящие фанаты архитектуры

По-сказочному изящно.
Гармония природы и архитектуры в одном рисунке.
Человек с любимыми и красивыми татуировками не может быть несчастен!
Простота и изящность линий подойдёт тонким натурам.
Идея для леди, которые не хотят демонстрировать свою внутреннюю тьму.
Если какое-то место очень дорого сердцу, его всегда можно взять с собой, набив на коже.
Масштаб и грация правильных линий всегда будут выглядеть гармонично.
Треш-полька как средство самовыражения в любой теме.
Такие мотивы могут нести очень глубокий внутренний смысл.
Портреты в стиле чикано играют по-новому, если смешать их с готическими фасадами.
Для кого-то важно содержание, а не исполнение.
Точные линии, графики и цифры. Всё по-мужски.
Чертежи имеют непосредственное отношение к архитектурному делу. Так почему бы и нет?
Грудь — идеальное место для ярких и масштабных татуировок.
Реалистичные пагоды для настоящего воина.
Никакая боль не превысит любовь к татуировке.
Смело, мрачно и красиво!
Объём и портал вглубь тела создаются при помощи правильной геометрии линий.
Для кого-то Большое яблоко ассоциируется с таким изображением.
Как, если не таким образом, показать, что ты всем сердцем болеешь за свой родной город?
Домик в стиле дот-ворк аккуратно вписывается в маленький круг на лопатке.
Традиционная русская тюремная татуировка набирает популярность среди некоторых слоёв молодёжи. Можно попробовать свои силы и в этом стиле.
Необязательно набивать здания, если ты архитектор и очень любишь свою работу.
Архитектура как способ показать любовь к чётким линиям.
Когда тебе хочется немного мрачного, даже если ты — хрупкая девушка.
Яркая и нежная акварель как напоминание о прекрасном путешествии к морю.
Все жители города связаны одним жизненным циклом.
Очень милое сочетание архитектуры, акварели и индийской мандалы.
Мило, лаконично, ярко. Жалко, что картинка потеряет свою живость, когда отрастут волосы.
Ну и куда же без попсового минимализма?
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