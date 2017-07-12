7 самых больших айсбергов размером как две Москвы, Ямайка и Эмпайр-стейт-билдинг

От ледника Larsen C в Антарктиде откололся один из самых больших в мире айсбергов. Его площадь составляет 6 тыс. км². Природное явление не оказалось неожиданностью для учёных. Десятилетия наблюдений позволили спрогнозировать дату природного явления с точностью до дней. Лайф вспомнил ещё шесть самых больших айсбергов в мире.

Айсберг Джозефа Флетчера: площадь — около 90 км², а толщина льда — до 50 м Айсберг был найден в 1940-х годах, и там построили исследовательские станции. Через 40 лет он приплыл в северную Атлантику и растаял Самый большой в Северном полушарии: площадь составляла 260 км² Огромная глыба льда откололась от ледников, опоясывающих остров Гренландия, в 2010 году Самый высокий айсберг: около 450 м Айсберг был замечен в Южной Атлантике в 1904 году. Примерно такая же высота у знаменитого Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке Айсберг В15: площадь равнялась 11 тыс. км², вес — более 3 млн т Глыба размером с остров Ямайку откололась от Антарктиды в 2000 году. Продрейфовав в открытой воде, был зажат в море Росса Айсберг С19А: площадь — 5,5 тыс. км² Айсберг откололся от В15 и начал дрейф в 2003 году. На нем установили аппаратуру для слежения за перемещениями в океане Айсберг "Титаника": высота — 105 м и вес в 420 тыс. т Дo столкновения с "Титaником" айсбеpг, отколовшийся от ледников у острова Гренландия, два года дрейфовал в Северной Атлантике