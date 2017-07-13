Робкие молодые люди три года избегали встреч, и Tinder сам назначил им свидание

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Робкие молодые люди три года избегали встреч, и Tinder сам назначил им свидание

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Фото: © социальные сети

22-летний Джош Авсек начал переписку с 21-летней Мишель Арендас ещё в 2014 году. За три года общения неспешная парочка обменялась десятком сообщений с перерывами в несколько месяцев. После того как Джош выложил эту активную переписку в Сеть, "Тиндер" не выдержал и сам назначил нерешительным молодым людям свидание.

Знакомьтесь, это Мишель и Джош

Несколько дней назад Джош выложил в "Твиттере" свою трёхлетнюю переписку с Мишель

Ха-ха-ха-ха, однажды я встречусь с этой девушкой, и это будет эпично. Посмотрите на даты наших сообщений.

Пост с пылкой перепиской юных возлюбленных стал вирусным и собрал больше 13 тысяч ретвитов. И тут не выдержал "Тиндер"

Пришло время встретиться в реальной жизни. У вас есть 24 часа, чтобы решить, в каком городе вы хотите провести своё первое свидание, и мы отправим вас туда!

В настоящий момент молодые люди почти смогли договориться о месте встречи. Скорее всего, она состоится на Мауи, Гавайи. Но не стоит думать, что они изменили своим принципам.

Все идёт хорошо, мне нравится с ней разговаривать. Но я не хотел бы торопить события

Джош Авсек

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