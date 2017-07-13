Робкие молодые люди три года избегали встреч, и Tinder сам назначил им свидание

Знакомьтесь, это Мишель и Джош
11 июля 2017 г.
Несколько дней назад Джош выложил в "Твиттере" свою трёхлетнюю переписку с Мишель
Ха-ха-ха-ха, однажды я встречусь с этой девушкой, и это будет эпично. Посмотрите на даты наших сообщений.
Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX— Josh Avsec (@Wes_03) 8 июля 2017 г.
Пост с пылкой перепиской юных возлюбленных стал вирусным и собрал больше 13 тысяч ретвитов. И тут не выдержал "Тиндер"
Пришло время встретиться в реальной жизни. У вас есть 24 часа, чтобы решить, в каком городе вы хотите провести своё первое свидание, и мы отправим вас туда!
It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC— Tinder (@Tinder) 10 июля 2017 г.
В настоящий момент молодые люди почти смогли договориться о месте встречи. Скорее всего, она состоится на Мауи, Гавайи. Но не стоит думать, что они изменили своим принципам.
Все идёт хорошо, мне нравится с ней разговаривать. Но я не хотел бы торопить события
Джош Авсек
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