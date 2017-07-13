Робкие молодые люди три года избегали встреч, и Tinder сам назначил им свидание

22-летний Джош Авсек начал переписку с 21-летней Мишель Арендас ещё в 2014 году. За три года общения неспешная парочка обменялась десятком сообщений с перерывами в несколько месяцев. После того как Джош выложил эту активную переписку в Сеть, "Тиндер" не выдержал и сам назначил нерешительным молодым людям свидание.

Знакомьтесь, это Мишель и Джош

Несколько дней назад Джош выложил в "Твиттере" свою трёхлетнюю переписку с Мишель

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) 8 июля 2017 г. Ха-ха-ха-ха, однажды я встречусь с этой девушкой, и это будет эпично. Посмотрите на даты наших сообщений. Ха-ха-ха-ха, однажды я встречусь с этой девушкой, и это будет эпично. Посмотрите на даты наших сообщений.

Пост с пылкой перепиской юных возлюбленных стал вирусным и собрал больше 13 тысяч ретвитов. И тут не выдержал "Тиндер"

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) 10 июля 2017 г. Пришло время встретиться в реальной жизни. У вас есть 24 часа, чтобы решить, в каком городе вы хотите провести своё первое свидание, и мы отправим вас туда! Пришло время встретиться в реальной жизни. У вас есть 24 часа, чтобы решить, в каком городе вы хотите провести своё первое свидание, и мы отправим вас туда!

В настоящий момент молодые люди почти смогли договориться о месте встречи. Скорее всего, она состоится на Мауи, Гавайи. Но не стоит думать, что они изменили своим принципам.