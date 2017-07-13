10 сексуальных женщин, которые знают толк в политике

Журнал Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых женщин-чиновников России. Мы не верим в утверждение о том, что "когда нет денег — нет любви" и поэтому решили составить свой рейтинг. В нём не только чиновницы и не только наши... В общем, ниже подборка самых сексуальных женщин, которые знают толк в политике.

1. Мара Карфанья, Италия

Ранее работала фотомоделью и телеведущей. Затем с 2008 по 2011 год работала министром по вопросам равных возможностей в IV правительстве Берлускони.

2. Ева Кайли, Греция

В прошлом — ведущая новостей. А теперь является членом Европейского парламента Греции.

3. Юнис Олсен, Сингапур

Член парламента Сингапура. Известная актриса и ведущая, в 2000 году стала победительницей конкурса "Мисс Сингапур".

4. Наталья Поклонская, Россия

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. До недавнего времени была прокурором Республики Крым.

5. Ванья Хадзович, Сербия

До 2013 года была дипломатом МИД Республики Сербии.

6. Юри Фудзикава, Япония

Член Либерально-демократической партии Японии. Состояла в муниципальном совете города Хатинохе.

7. Дачиана Сырбу, Румыния

Член Европейского парламента. Замужем за бывшим премьер-министром Румынии.

8. Элизабет Халси, США

Является бывшим членом Сената штата Невада.

9. Никита Клэструп, Дания

Политический комментатор. В прошлом — модель и звезда реалити-шоу.

10. Мария Кожевникова, Россия

Актриса и по совместительству депутат Госдумы VI созыва, а также общественный деятель.