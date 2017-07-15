Эта модель проложила себе путь в мир высокой моды с помощью одинарной сплошной

Когда модели Скарлетт Кастелло было пять лет, она начала наряжаться в художницу Фриду Кало — надевала яркие вещи, корону из цветов и соединяла брови карандашом. Спустя 14 лет сросшиеся по-настоящему брови стали её визитной карточкой.

Сейчас 19-летняя модель говорит, что её причудливые брови облегчают ей конкуренцию в мире моды и позволяют чувствовать себя в своей тарелке. Девушка верит, что не стоит сопротивляться своим генам, ведь они выбирают тот путь, который делает человека лучше, а следовательно, красивее.

a good unibrow moment rip another note: women be careful, be aware of your surroundings and the actions of others, especially in this time. Публикация от @scarlettcostello Мар 25 2017 в 1:27 PDT

Уверенность в естественной красоте делает мир прекраснее! Скарлетт Кастелло

XXXL Публикация от @scarlettcostello Янв 24 2017 в 1:08 PST

Скарлетт перестала выщипывать брови ещё несколько лет назад по просьбе компании Ford Paris. С тех пор многие бренды заваливают её предложениями для фотосессий, добавляя экстравагантный макияж к и без того яркой внешности. Чтобы брови росли более активно, на ночь она смазывает их касторовым маслом, а днём проходится по ним специальной гелевой расчёсочкой.

i'm not with the drama so you can save the theatrical Публикация от @scarlettcostello Дек 17 2016 в 12:39 PST

Несмотря на то что мир моды принял её с распростёртыми объятиями, в повседневности девушка порой сталкивается с негативом в свой адрес. Некоторые называют её людоедкой или феминисткой, но она не отчаивается, поскольку положительных отзывов больше, чем негативных.