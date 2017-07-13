Археологи обнаружили "Дом мёртвых" возле Стоунхенджа

Британские археологи предположили, что в "Доме мёртвых", возраст которого оценивается в пять тысяч лет, лежат останки предков строителей Стоунхенджа.

Археологи осмотрели местность при помощи беспилотного летательного аппарата и обнаружили "Дом мёртвых", который может помочь разгадать тайну загадочных камней. Выяснилось, что центральную часть объекта с двух сторон огибают глубокие канавы.

Ранее исследователи заявляли, что площадка между ними была пустой. Теперь же съёмка с помощью беспилотника помогла обнаружить в этом месте насыпь.

По предположениям экспертов, земля из этих канав использовалась древними людьми для создания насыпи в центре. А сама насыпь же, в свою очередь, являлась погребальным курганом, который был покрыт землёй, вырытой из канав. В нём погребены останки людей, которые скончались примерно в 3600 году до нашей эры.

Ранее остатки выкопанных канав считались следами сельскохозяйственных работ, проводившихся местным населением.

"Дом мёртвых" располагается на холме между двумя памятниками — Стоунхенджем и крупнейшим в Европе мегалитическим каменным кругом Эйвбери. В Эйвбери входит три каменных круга (один внешний и два внутренних). Большая окружность образована примерно сотней камней. Её диаметр превышает 300 метров. А Стоунхендж был возведён четыре-пять тысяч лет назад. Наиболее тяжёлые камни, из которых он состоит, весят 30–40 тонн.