Учёные из США доказали, что занятие сексом замедляет старение у женщин

Учёным из Калифорнийского университета в Сан-Санфранциско во главе с автором исследования Томасом Кабеза де Бака удалось установить, что секс хотя бы один раз в неделю замедляет старение у женщин, даже если им близости совсем не хочется.

По их мнению, сексуальные отношения увеличивают длину женских теломер — это "колпачки" на конце нитей ДНК. Стоит отметить, что более длинные теломеры связаны с медленным старением, более продолжительной жизнью и улучшением общего состояния здоровья.

Результаты исследования показывают, что женские теломеры удлиняются при регулярной любви, независимо от того, насколько они удовлетворены в своих отношениях.

Кроме того, исследователи объясняют замедление старения тем, что при занятии сексом уменьшается стресс и укрепляется иммунная система.

Со временем укороченные теломеры могут способствовать хроническим дегенеративным заболеваниям и преждевременной смерти. Сексуальная близость может ослабить воздействие стресса с помощью систем снижения стресса и повышения иммунного ответа Томас Кабеза де Бака

Исследование проводилось на протяжении одной недели. Учёные изучили образцы крови у 129 участниц, которые находятся в долгосрочных отношениях с партнёрами, чтобы определить длину их теломер. Помимо этого они проанализировали физическую близость участниц, а также поддержку партнёров и конфликтные ситуации.

Эксперимент обнаружил у женщин, которые занимались сексом по крайней мере один раз в неделю, значительно более длинные теломеры. При этом удовлетворённость отношениями, стресс и поддержка партнёров или конфликты не повлияли на этот показатель.