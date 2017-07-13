Хейтеры набросились на бар, который бесплатно кормит людей тяжелее 150 кг

Владелец бара вызвал волну возмущения, объявив, что в его заведении каждый, кто весит больше 150 килограммов, может пообедать бесплатно.

Сторонники здорового образа жизни обрушились на бар George Pub and Grill после того, как его владелец предложил людям с ожирением бесплатно попробовать некоторые блюда, такие как гамбургеры или "Пармо" — курицу под толстым слоем сыра Пармезан. Единственное условие: клиенты должны публично взвеситься.

Заведение известно своими соревнованиями в стиле "Человек vs еда" и кебабом, энергетическая ценность которого превышает 8 000 калорий. Кстати, его владелец — 30-летний Крейг Харкер — при росте 1,82 метра весит 93 килограмма. Сам он говорит, что его паб для еды, поэтому нет ничего постыдного в его суперкалорийных блюдах.

Всё началось с соревнований по поеданию наггетсов, и с тех пор мы стали устраивать разные конкурсы. Британская лига питания поощряет их Крейг Харкер

Бесплатная еда для посетителей с ожирением — это часть рекламной кампании паба. Конечно же, они слышали много негативных комментариев по этому поводу, но положительных отзывов всё-таки больше.

Однако местный депутат и активист в области здорового питания Джейн ДеВилль-Алмонд думает иначе. Она уверена, что Харкер наживается на том, что люди не заботятся о своём здоровье. Она неоднократно заявляла, что владелец паба даже представить себе не может, с какими проблемами вынуждены сталкиваться люди, страдающие ожирением.

Несмотря на это, Крейг Харкер продолжает придумывать новые соревнования для обжор. Одно из недавних: посетителю предлагалось съесть 100 наггетсов за 10 минут, и в случае успеха он выигрывает 6-килограммовый стейк. На критику, обрушившуюся после этого конкурса, у владельца бара уже был припасён ответ.

Я же не заставляю детей поедать огромные бургеры — к нам приходят взрослые, которые хотели бы пообедать бесплатно и поучаствовать в конкурсах. Это весело Крейг Харкер

Обо всех конкурсах, проводимых в пабе, Харкер пишет на своей страничке в "Фейсбуке". Также он призывает с любовью относиться к тем, кто любит покушать.