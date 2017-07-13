Мать попросила соцсети поддержать сына-аутиста, на ДР которого никто не пришёл

На 10-й день рождения страдающего аутизмом Бена Джексона не пришёл ни один из 25 приглашённых ровесников. Его мама Лиза рассказала об этом в "Фейсбуке" и попросила неравнодушных людей в этом году отправить сыну поздравительную открытку. И реакция пользователей превзошла все её ожидания.

Всё было готово, и Бен сидел в нетерпении, ожидая, когда все появятся. Назначенное время пришло, и никто не прибыл. Бен сидел, повторяя снова и снова: "Они придут через минуту, правда?" Он всё ещё думал, что они появятся, чтобы помочь ему отпраздновать этот особый день Лиза Джексон

На призыв матери откликнулись тысячи людей. Пост на её странице собрал почти 10 тысяч комментариев и 18 тысяч репостов. Множество людей отправили поздравительные открытки и пришли, чтобы лично поздравить мальчика.

Местная полиция и пожарные пообещали провести для Бена специальную экскурсию. Работник общины Портсмута подарил ему футбольную форму и мяч. Местная служба доставки пиццы отправила на адрес мальчика бесплатное угощение. Кроме того, пользователи собрали деньги, чтобы подарить мальчику планшет.

На эти выходные мама Бена запланировала вечеринку в честь дня рождения сына и пригласила на неё всех желающих. Теперь-то мальчик точно не останется один — у него появилось множество новых друзей, которые готовы его поддержать.