Жених привёл на свадьбу парня, в чьей груди бьётся сердце погибшего сына невесты

Сын Беки Тристан неожиданно умер в 2015 году в возрасте 19 лет. После смерти его сердце пересадили другому молодому человеку — Джейкобу. Его-то и пригласил жених в качестве особого свадебного подарка, чтобы Беки смогла услышать стук сердца её сына. Для того чтобы присутствовать на торжестве, парню пришлось преодолеть почти пять тысяч километров — от Аляски до Калифорнии.
Я начал планировать сюрприз с Джейкобом за четыре-пять месяцев до свадьбы. Он чудесный молодой человек
Келли, жених
Своим жестом они хотели показать людям, как важно донороство, ведь оно сохраняет жизнь тем, кто в этом действительно нуждается. К тому же у Беки появилась возможность услышать, как бьётся сердце умершего сына. Для этого она приложила стетоскоп к груди Джейкоба и не смогла сдержать слёз, услышав ритмичное биение. По словам всех присутствующих, этот момент был волшебным и очень эмоциональным.
Теперь две семьи дружат, а Беки написала на своей страничке в "Фейсбуке", что день свадьбы стал лучшим в её жизни. Кстати, для Тристана было зарезервировано место, а на пустом стуле стояла табличка с надписью "Я не смог прийти, но, несмотря на то, что ты меня не видишь, я с тобой, мама". Фотографии с этой свадьбы стали очень популярны в Сети, особенно в сообществах, посвящённых донорству.
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