Порнозвёзды выступили за "сетевую нейтральность" — и сделали это так, как могли

Американские порноактрисы Надя Стайлз, Алекс Ченс и Мерседес Каррера возмутились заявлением американских властей по поводу ограничения доступа к порнографическим фильмам во Всемирной сети.

В американских городах прошли митинги в поддержку принципа "сетевой нейтральности". Он предусматривает, что интернет-провайдеры должны одинаково предоставлять доступ ко всему интернет-контенту. Другими словами, провайдерам запрещено блокировать контент, ускорять или замедлять передачу данных с определённых веб-сайтов.

Помимо порноактрис против ограничения доступа к порно выступил и экс-президент США Барак Обама, декларируя необходимость свободного и открытого Интернета. По его словам, именно Всемирная сеть способствует повышению уровня жизни людей, а также имеет важнейшее значение для экономики страны.

Сейчас по решению властей и интернет-провайдеров доступ к порнографии разрешён лишь тем пользователям, которые заплатили за максимальную скорость интернет-канала. А те, у кого нет возможности сделать это, лишают себя просмотра порнографических фильмов.