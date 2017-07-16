Каким видят мир жители "острова дальтоников": 5 фантастических фото

На фотографиях бельгийского фотографа Санн де Уайльд крошечный островок Пингелап, расположившийся в Тихом океане, выглядит очень живописно, но немного необычно. Дело в том, что она показала его в цветовом спектре, в котором его видят миллионы людей по всему миру, страдающие дальтонизмом.

Розовые джунгли, серое море и чёрно-белые туземцы. Нет, это не сцена из фантастического фильма, а фотографии Санн де Уайльд, какими их видят дальтоники. В качестве главного объекта фотограф выбрала остров Пингелап — из-за того, что, по странному стечению обстоятельств, на нём живёт очень большая часть людей, не различающих цвета.

Ахроматопсия — врождённая полная цветовая слепота. Люди с таким дефектом различают оттенки по яркости, а не по цвету Фото: © Sanne De Wilde / fire-cracker.org

Обычно ахроматопсия встречается у одного человека из 30 000 (это мировая статистика), а на этом острове частота этого дефекта среди населения составляет 4–10 процентов. Исследователям удалось проследить историю этого острова до самых истоков. Пингелап впервые был заселён 20 островитянами, выжившими во время цунами в XVIII веке, с тех пор они расплодились, и многие из них унаследовали ген, вызывающий цветовую слепоту.

Эта история очень вдохновила Санн де Уайльд, и она решила сделать серию фотографий под названием "Остров бесцветных". Она попыталась взглянуть на Пингелап и соседний остров глазами дальтоников, манипулируя цветами и оттенками. Местные жители рассказали ей, что в основном видят оттенки красного, поэтому все её работы выполнены в инфракрасном спектре. Что любопытно, многие при этом указывали на растения, то есть джунгли для них выглядят несколько иначе.

В монохромном мире цвет — это просто слово Санн де Уайльд

Фотограф из Антверпена часто выбирает необычные группы людей в качестве ключевой темы своих работ. За некоторые из них она даже была удостоена премий. Самые известные её проекты были посвящены феномену карликовости в Китае, альбиносам Самоа, а теперь она добралась до дальтоников штата Понпеи, которые в силу своих особенностей с трудом могут видеть при ярком солнце.