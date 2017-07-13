Найден тайник с вином, которым хотел отпраздновать избрание второй президент США

Один из старейших музеев США — Либерти-холл — объявил об удивительной находке в своих погребах. В ходе реконструкции там обнаружили бутылки вина, которые в 1796 году были отправлены президенту Джону Адамсу из Португалии.

Работники музея говорят, что всегда знали о наличии в погребе довольно старых бутылок вина. Но им и в голову не могло прийти, что там хранится напиток, изготовленный в конце XVIII века. Винные стойки были запечатаны в 20-х годах в связи с введением сухого закона, и с тех пор к ним никто не прикасался.

Билл Шрох — младший, исполнительный директор Либерти-холла, попробовал это уникальное вино. По его словам, напиток больше всего напоминает сладкий херес. Учёные предполагают, что вино было предназначено для праздника в честь избрания второго президента США Джона Адамса. Стоимость вновь обретённой винной коллекции не разглашается.