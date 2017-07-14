20-летнему австралийцу, которого атаковал бык, на руку пересадили палец с ноги

Врачи провели две неудачные операции, пытаясь сохранить оторванный большой палец на руке фермера, однако попытки не увенчались успехом. В результате фермер согласился на пересадку пальца с ноги.

20-летний фермер из Австралии Зак Митчелл получил травму ещё в апреле, когда бык с силой вжал его руку в ограду загона. Тогда после происшествия его коллеги-фермеры пытались помочь парню сохранить палец руки, сунув его в ведро со льдом. Но это не помогло Заку, и пришлось прибегнуть к помощи хирургов.

За три месяца врачи больницы Sydney Eye Hospital провели две неудачные операции, пытаясь спасти палец. Однако им всё-таки удалось найти выход из ситуации, предложив пересадить большой палец ноги на место оторванной конечности.

Сначала Митчеллу эта идея не понравилась, он долго находился в раздумьях, но потом всё же дал согласие, и несколько недель назад врачи провели восьмичасовую операцию по трансплантации конечности.

Ведущий пластический хирург Шон Никлин не удивился, что молодому человеку потребовалось время на принятие верного решения.

Пациенты не хотят, чтобы калечили другую часть их тела. Но даже с четырьмя рабочими пальцами на руке вам всё равно будет не хватать "зажима" для захвата чего-либо. В таком случае ладонь потеряет значительную часть своей функциональности Шон Никлин

Мама пострадавшего Карен Митчелл радуется, что её сын быстро идёт на поправку — спустя две недели её сын ходит практически как раньше.