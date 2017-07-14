Миллионер оплатил 18-летие дочери и в конце вечеринки получил в глаз от её друга

Когда миллионер Роберт Хьюджес организовывал шикарную вечеринку на 18-летие своей дочери, он надеялся, что праздник пройдёт со вкусом. К сожалению, он даже подумать не мог о том, что день рождения закончится дракой и госпитализацией на скорой помощи.

Атмосфера на праздновании дня рождения дочки бизнесмена, Эллен, начала нагнетаться примерно в час ночи, когда группа ребят начала драться на лужайке особняка Моттрам Сейнт Эндрю стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Потрясённый отец выбежал на улицу, пытаясь угомонить разгорячённых юнцов, но один из них — 18-летний Лоуренс Адамс ударил мужчину в лицо.

Я был в шоке от того, что у 18-летнего мальчика хватило наглости ударить отца именинницы Роберт Хьюджес

Далее группа молодых людей направилась к воротам особняка, и там тот же Адамс ударил Хьюджеса ещё раз, и тот сильно ушибся головой о столб ворот. Мужчина получил довольно серьёзную травму, а нападавший стоял и смеялся над ним. Рассвирепев, отец именинницы нанёс ответный удар по носу парня, но позже он признался, что почти сразу пожалел о содеянном.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые сразу же арестовали Адамса. Позже стало известно, что, в отличие от большинства из 60 приглашённых гостей, он не был одноклассником Эллен, а его позвал её друг. Сам парень рассказал, что первый удар не предназначался мистеру Хьюджесу, и вообще он дрался с его сыном, 23-летним Кэмероном.

Я ударил мистера Хьюджеса только после того, как он ударил меня первым Лоуренс Адамс

Сам мужчина утверждает, что эти слова абсолютно нелепы и являются наглой ложью. Выяснилось, что драка началась из-за того, что Адамс подошёл к бесплатному бару и попросил налить ему коктейль с водкой, но бармен сказал, что эти коктейли для девушек. К тому моменту парень выпил несколько бокалов шампанского "Просекко", поэтому спровоцировал конфликт с братом именинницы.

Адамс продолжает отрицать, что нанёс два удара, напал первым и смеялся над бизнесменом. Следствие до сих пор идёт.