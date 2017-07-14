Учёные из Оксфорда доказали, что высокие мужчины чаще болеют раком простаты

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Учёные из Оксфорда доказали, что высокие мужчины чаще болеют раком простаты

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Фото © Shutterstock Inc

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что высокие и полные мужчины имеют более высокий риск заболеть раком предстательной железы. Оказалось, что высокий уровень гормона роста провоцирует развитие этого заболевания.

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что у мужчин ростом 182 сантиметра заболевание встречается на 21% чаще, чем у тех, чей рост не превышает 172 сантиметра. Кроме того, к факторам риска исследователи отнесли лишний вес. Особенно рискуют мужчины, чьи жировые отложения скапливаются вокруг талии.

<p>Фото © Shutterstock Inc</p>

Исследователи изучили истории болезни 141 896 мужчин, страдающих раком простаты. Выяснилось, что риск этого заболевания увеличивается на 17–18% с каждыми 10 сантиметрами роста или окружности талии. В первом случае онкологическое заболевание провоцируется гормонами роста, во втором — недостаточным уровнем тестостерона.

Это ещё раз подтверждает важность здорового образа жизни, который помогает защититься от множества заболеваний, включая рак предстательной железы

Доктор Мэтью Хоббс

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