Учёные из Оксфорда доказали, что высокие мужчины чаще болеют раком простаты

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что высокие и полные мужчины имеют более высокий риск заболеть раком предстательной железы. Оказалось, что высокий уровень гормона роста провоцирует развитие этого заболевания.

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что у мужчин ростом 182 сантиметра заболевание встречается на 21% чаще, чем у тех, чей рост не превышает 172 сантиметра. Кроме того, к факторам риска исследователи отнесли лишний вес. Особенно рискуют мужчины, чьи жировые отложения скапливаются вокруг талии.

Исследователи изучили истории болезни 141 896 мужчин, страдающих раком простаты. Выяснилось, что риск этого заболевания увеличивается на 17–18% с каждыми 10 сантиметрами роста или окружности талии. В первом случае онкологическое заболевание провоцируется гормонами роста, во втором — недостаточным уровнем тестостерона.