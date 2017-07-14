Пользователи Android мечтают о детях, а юзеры iOS не хотят заводить семью

В ходе опроса компания-разработчик в области репродуктивного здоровья Cycle Technologies обнаружила существенную разницу в том, как владельцы устройств Android и iOS используют мобильное приложение для определения высокой или низкой вероятности зачатия.

Аналитики провели исследование в отношении 50 000 активных пользователей приложения для репродуктивности Dot (Dynamic Optimal Timing) от компании Cycle Technologies. С помощью него женщины могут планировать беременность, предотвращать её и отслеживать менструальный цикл. Исследование проводилось среди пользователей Android и iOS.

Им удалось установить, что 35 процентов пользователей iPhone используют приложение Dot для предотвращения беременности, по сравнению с 29 процентами своих конкурентов — Android. Между тем 25 процентов пользователей Android используют приложение для планирования беременности, по сравнению с 19 процентами пользователей iOS. На обеих платформах 32 процента женщин используют Dot для предотвращения беременности, 22 процента используют приложение для её планирования, а 46 процентов просто отслеживают свои менструальные циклы.

По выводам аналитиков, пользователи Android больше заинтересованы в создании семьи, в отличие от iOS-пользователей, которые избегают родительства.

Разработчики компании сослались на различные уровни образования пользователей обеих платформ. Так, они провели исследование, в котором указано, что у пользователей iPhone более высокий уровень образования, поэтому женщины выходят замуж позже и, соответственно, откладывают рождение малыша на более позднее время, чем те, у которых диплом средней школы.