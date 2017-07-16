Фото этих собак заставит вас поверить в настоящую дружбу без преград

Оранит Киттрагул рассказала, что соседский хаски Ауди часто плакал от одиночества и Месси утешала его, гавкая со своего участка. Постепенно это стало традицией, но хозяева даже не подозревали, что их собаки сумели заочно подружиться.
Однажды хозяин Ауди забыл запереть ворота своего участка, а хаски вырвался на свободу. Он сразу же побежал к своей лучшей подруге Месси, и собаки обнялись через ограду.
Оранит выложила фотографии трогательной встречи в Сеть, и они моментально стали вирусными: их перепостили едва ли не все паблики, посвящённые домашним животным.
มอร์นิ่งด้วยความรัก กอดๆๆๆ รั้วมิอาจกั้นรัก cr.ภาพจากline pic.twitter.com/6kZuEd9Rk7— sattakamol newtv 18 (@Sattakamol_w) 3 июля 2017 г.
- Популярные
- По времени