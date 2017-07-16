Фото этих собак заставит вас поверить в настоящую дружбу без преград

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Фото этих собак заставит вас поверить в настоящую дружбу без преград

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Лабрадор Месси живёт в Таиланде со своей хозяйкой Оранит Киттрагул, а по соседству с ней обитает грустный хаски Ауди, чей хозяин целыми днями пропадает на работе. Фотографии случайной встречи двух собак неожиданно стали вирусными и прославили их в соцсетях.

Оранит Киттрагул рассказала, что соседский хаски Ауди часто плакал от одиночества и Месси утешала его, гавкая со своего участка. Постепенно это стало традицией, но хозяева даже не подозревали, что их собаки сумели заочно подружиться.

Однажды хозяин Ауди забыл запереть ворота своего участка, а хаски вырвался на свободу. Он сразу же побежал к своей лучшей подруге Месси, и собаки обнялись через ограду.

Оранит выложила фотографии трогательной встречи в Сеть, и они моментально стали вирусными: их перепостили едва ли не все паблики, посвящённые домашним животным.

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