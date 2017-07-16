10 неудачных панорамных снимков, на которых что-то пошло не так

Читайте также

10 неудачных панорамных снимков, на которых что-то пошло не так

1
В современных гаджетах появилась функция "Панорамные снимки", которая позволяет захватить гораздо больше интересного в кадр. Но не стоит забывать, что, если фотографируетесь, используя эту функцию, лучше не шевелиться.

1. Из рая в ад

2. "В моей гостиной поселился кот-сороконожка"

3. Не вовремя чихнула...

4. Три в одном

5. Осторожно, сверху накрывает волна!

6. Моя собака — Цербер

7. Так вот от кого произошёл троллфейс

8. Когда очень хочется сделать фото, а под рукой нет селфи-палки

9. Сиамские близнецы

10. Увидел игрушку, но до неё было очень долго ползти

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!