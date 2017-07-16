10 неудачных панорамных снимков, на которых что-то пошло не так

В современных гаджетах появилась функция "Панорамные снимки", которая позволяет захватить гораздо больше интересного в кадр. Но не стоит забывать, что, если фотографируетесь, используя эту функцию, лучше не шевелиться.

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