Пост бывшего зэка о том, что его не берут на работу из-за тату, стал вирусным

Молодой отец пожаловался изданию Daily Mail на то, что его не берут ни на какую работу. Причина постоянного отказа работодателей кроется в татуировке 19-летнего парня с надписью DEVAST8, которая покрывает половину лица.

Свою знаковую татуировку юный Марк Кропп из Новой Зеландии набил, отбывая срок за решёткой. На тюремную наколку он решился, выпив самодельного алкоголя. Дерзкая надпись DEVAST8 (devastate) переводится как "разоряй, опустошай", и, набивая её, парень не подумал, что после двух лет тюрьмы ему будет сложно социализироваться в обществе с таким призывом на пол-лица.

На этой неделе Марк прибегнул к помощи социальных сетей и опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором он просит помочь с поиском работы. "Я правда очень люблю работать, — пишет он. — Но есть одна вещь, которая не даёт мне это делать, — моя татуировка". Текст и фотографии он выложил в группу по поиску работы в Окленде.

Парень рассказал, что он прошёл множество собеседований, но работодатели были категоричны. Некоторые даже не рассматривали его, были и такие, кто смеялись над Марком. Остальные сотрудники отдела кадров просто пожимали плечами. Никто не верит, что этот парень покончил с криминальным прошлым и является адекватным работником.

В тюрьму он попал в 2015 году за нападение с ножом на туриста, который отказался покупать поддельную марихуану. По невероятной случайности Марка посадили в ту же камеру, где уже сидел его брат. Он-то и убедил набить его надпись, чтобы припугнуть двух заключённых, досаждавших Марку.

По задумке, татуировка должна была быть маленькой и идти исключительно по подбородку, но братья выпили очень много домашнего вина из ферментированных яблок, хлеба и сахара и немного увлеклись. По итогу половина лица превратилась в опухшую кровавую кашу.

В конце концов, написанный в "Фейсбуке" пост помог Марку и несколько работодателей откликнулись на его крик о помощи. По некоторым данным, ему даже предложили работу на полный рабочий день.