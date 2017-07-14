В NASA признали, что для отправки людей на Марс у них нет денег

По словам главы по пилотируемым программам, денег не хватило на разработку системы по приспособлению к поверхности планеты.

В NASA заявили, что у них не хватает финансирования, чтобы отправить участников проекта колонизации на Марс.Таким образом, будущее проекта теперь зависит от коммерческих космических компаний. Как заявил глава NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер, текущий бюджет не позволяет достигнуть намеченной цели.

Мы не можем назвать дату, когда отправим участников колонизации на Марс, и причина на самом деле проста: бюджет должен быть увеличен еще на 2%, поскольку у нас нет системы, приспособленной для поверхности планеты. Уильям Герстенмайер

По сути, большая часть бюджета ушла на сверхтяжёлую ракету-носитель SLS и космический корабль "Орион". Поэтому денег на разработку устройств для того, чтобы космонавты смогли приземлиться или взлететь, не осталось.