Названы три главные профессии, которые чаще всего превращают людей в психопатов

Основные психологические черты психопата: патологическая лживость, отсутствие эмпатии и поверхностное обаяние
Эти качества они используют или приобретают на работе. Психопатов можно встретить среди гендиректоров, хирургов и бизнесменов
При этом не каждый психопат решится на убийство
Серийными убийцами чаще становятся мужчины, а не женщины. Это связано с мотивом преступлений — сексуальное желание
Мужчины выбирают жертву из незнакомцев, женщины — наоборот. При этом они мотивированы денежной выгодой
Серийный убийца в Великобритании убивает трёх или более жертв в течение более 30 дней
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