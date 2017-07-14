Названы три главные профессии, которые чаще всего превращают людей в психопатов

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Названы три главные профессии, которые чаще всего превращают людей в психопатов

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Кадр фильма "7 психопатов"/ © Кинопоиск

Криминалист Адам Лайнс выявил основные психологические черты, которыми обладают психопаты, а также обозначил их профессии.

Основные психологические черты психопата: патологическая лживость, отсутствие эмпатии и поверхностное обаяние

Эти качества они используют или приобретают на работе. Психопатов можно встретить среди гендиректоров, хирургов и бизнесменов

При этом не каждый психопат решится на убийство

Серийными убийцами чаще становятся мужчины, а не женщины. Это связано с мотивом преступлений — сексуальное желание

Мужчины выбирают жертву из незнакомцев, женщины — наоборот. При этом они мотивированы денежной выгодой

Серийный убийца в Великобритании убивает трёх или более жертв в течение более 30 дней

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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