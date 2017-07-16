Учёные из США: Насморк у бросивших курить людей длится ещё 10 лет

Исследователи из Массачусетса изучили истории болезней 206 человек, страдающих хроническим синуситом. Выяснилось, что курильщики могут избавиться от этого заболевания, просто бросив свою вредную привычку. Правда, на восстановление организма у них уйдёт ещё 10 лет.

Хронический синусит способен значительно снизить качество жизни своего обладателя. У страдающих этим заболеванием отекает лицо, появляются проблемы с дыханием и сном, а также болезненные ощущения в околоносовой области. Ранее учёные доказали, что курение провоцирует синусит, препятствуя оттоку слизи из пазух.

Для лечения синусита у курильщиков врачам приходится применять более сильные антибиотики и противовоспалительные средства. Если же курильщик отказывается от своей пагубной привычки, то с каждым годом его состояние будет улучшаться. Однако полного исчезновения симптомов хронического синусита следует ожидать лишь через 10 лет.