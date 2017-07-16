Учёные из США: Насморк у бросивших курить людей длится ещё 10 лет

Хронический синусит способен значительно снизить качество жизни своего обладателя. У страдающих этим заболеванием отекает лицо, появляются проблемы с дыханием и сном, а также болезненные ощущения в околоносовой области. Ранее учёные доказали, что курение провоцирует синусит, препятствуя оттоку слизи из пазух.
Для лечения синусита у курильщиков врачам приходится применять более сильные антибиотики и противовоспалительные средства. Если же курильщик отказывается от своей пагубной привычки, то с каждым годом его состояние будет улучшаться. Однако полного исчезновения симптомов хронического синусита следует ожидать лишь через 10 лет.
Когда пациенты говорят мне, что они курят, я с твёрдой уверенностью могу сказать, что симптомы, которые делают их несчастными, усугубляются курением
Автор исследования Ахмад Р. Седагат
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