Коп решил спасти черепаху и отнести обратно к озеру, но что-то пошло не так

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Коп решил спасти черепаху и отнести обратно к озеру, но что-то пошло не так

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В Сети появилось забавное видео со смелым полицейским из Вестморленда, который пытается посадить каймановую черепаху в коробку, чтобы отнести обратно к озеру. Дело в том, что животное во время сильного дождя доползло до магазинов, но вернуться обратно уже не смогло. Тогда на помощь пришёл суперкоп! Правда, справиться с черепахой ему удалось не сразу.

Впрочем, рано смеяться над этим бедным полицейским. Каймановая черепаха очень агрессивна и может откусить руку. Сила укуса — 70 килограммов на квадратный сантиметр, что в два раза мощнее укуса бойцовской собаки или даже акулы.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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