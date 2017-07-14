Коп решил спасти черепаху и отнести обратно к озеру, но что-то пошло не так

В Сети появилось забавное видео со смелым полицейским из Вестморленда, который пытается посадить каймановую черепаху в коробку, чтобы отнести обратно к озеру. Дело в том, что животное во время сильного дождя доползло до магазинов, но вернуться обратно уже не смогло. Тогда на помощь пришёл суперкоп! Правда, справиться с черепахой ему удалось не сразу.

Впрочем, рано смеяться над этим бедным полицейским. Каймановая черепаха очень агрессивна и может откусить руку. Сила укуса — 70 килограммов на квадратный сантиметр, что в два раза мощнее укуса бойцовской собаки или даже акулы.