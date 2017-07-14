Каждого второго, кто работает более 11 часов в день, ждут проблемы с сердцем

Учёные предупреждают, что развитие нерегулярного сердцебиения в пять раз увеличивает вероятность приступа.

Если человек работает больше 55 часов в неделю, то у него повышается риск появления серьёзных проблем с сердцем. Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal, такие трудяги на 40% чаще страдают от нерегулярного сердцебиения по сравнению с теми, кто работает 35–40 часов еженедельно.

Исследователи из департамента эпидемиологии Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Мики Кивимаки проанализировали данные 85,5 тыс. человек среднего возраста из Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии. Наблюдения продолжались в течение 10 лет. Оказалось, что из 1000 человек, работающих меньше 55 часов в неделю, мерцательная аритмия развилась у 12. Среди тех, кто работал 55 часов и более, — у 17. Также у этих людей наблюдалось более высокое кровяное давлением, при этом они больше курили и потребляли больше алкоголя.

Мерцательная аритмия способствует развитию инсульта, а также сердечной недостаточности и деменции

Кардиолог из Шеффилда Тим Чико посоветовал тем, кто обеспокоен работой сердца, поменять некоторые привычки и образ жизни. Если люди не могут сменить работу, тогда необходимо следить, чтобы не возникали ожирение, диабет и высокое кровяное давление, также надо отказаться от курения.