Видео о странном способе заплатить за парня в кафе стало вирусным в соцсетях

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Видео о странном способе заплатить за парня в кафе стало вирусным в соцсетях

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Фото © Shutterstock Inc

В Сети не утихают жаркие споры о том, кто должен платить за кофе: мужчина, оба партнёра или тот, кому это больше нужно. Между тем девушка из ставшего вирусным видеоролика нашла необычный способ решить эту проблему.

Способ оплаты, которым воспользовалась девушка, так озадачил пользователей Сети, что ролик стал вирусным и вышел в топ на сайте Reddit.com, где собрал больше 3,5 тысячи комментариев. Автор оригинального поста задаётся вопросом: "Так кто же оплатил счёт?!"

Он ещё не в курсе, но они скоро поженятся

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