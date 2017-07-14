Google поймали на 329 заказных лженаучных статьях о себе

Компанию Google обвинили в том, что она выплачивает учёным миллионы долларов в рамках секретной операции лоббирования. Подкупленные учёные должны были писать документы, которые полностью поддерживают политику компании в области регулирования и конфиденциальности.

Компания-гигант профинансировала исследования, в которых говорится, что сбор огромных объёмов данных был справедливым и был обменян на некоторые бесплатные услуги. В других документах говорится, что Google нечестно управляла сервисами своих клиентов за счёт конкурентов, за что в прошлом месяце она заплатила Евросоюзу штраф в размере 2,1 миллиарда евро.

Тактика по привлечению представителей мира науки, которую применила компания, существует уже давно в фармацевтической, табачной и пищевой отраслях. Авторитетных учёных используют для того, чтобы вызвать расположение потенциальных потребителей.

Чтобы защитить свою честь, компания Google направила 8-страничное письмо с указанием всех исследований, спонсируемых компанией Фото © REUTERS/Francois Lenoir

По данным издания The Wall Street Journal, Google потратила миллионы долларов, с 2009 года напрямую финансируя около 100 публикаций и ещё столько же через посредников и аналитические центры, которым она оказывает поддержку. Компанию обвиняют в составлении рабочих названий и бюджетов для каждой статьи, а также в поиске академиков, которые согласились бы поставить своё имя в качестве автора.

Те же источники утверждают, что видели тысячи писем к ведущим профессорам по всему миру, в которых компания выстраивала рабочие отношения с ними. В отчёте, опубликованном Campaign for Accountability, называются 329 исследований, косвенно или напрямую профинансированных Google.

Компания потратила 2 млн долларов на составление списка всех учёных в области интеллектуальной собственности Фото © REUTERS/Dado Ruvic

Те учёные, которые согласились на подкуп Google, получили внушительные суммы денег. Нашлись и те, кто отказался от предлагаемых финансов, опираясь на то, что эти исследования противоречили регулированию поисковых систем. "Деньги хорошие, но это мешает объективным академическим исследованиям", — признался один из них.