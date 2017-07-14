В небе над Везувием появилось зловещее предзнаменование

Италию одолели сильнейшие лесные пожары, и сейчас полыхает почти весь склон Везувия. Мало того что очевидцы увидели аналогию с пожаром в Помпеях, так ещё и в Сети появились фотографии гигантского черепа, возникшего в клубах дыма над горой.

Около тысячи туристов были эвакуированы по морю из-за лесных пожаров, бушующих на Сицилии. Причина их возникновения официально не установлена, но многие намекают на то, что здесь замешана мафия. Теперь у суеверных жителей Италии появились ещё версии, почему их страну постигла такая катастрофа.

Пользователь "Фейсбука" Розарио Скотто ди Минико выложил снимок дыма на склоне Везувия, в клубах которого отчётливо виден гигантский человеческий череп. "Спустя тысячи лет чудовище Везувия вернулось", — подписал он свою публикацию. И действительно, полыхающее предгорье выглядит так, словно вулкан проснулся.

По версии писателя Роберто Савиано, пожары начались из-за того, что криминальные лица начали сжигать мусор с незаконных полигонов. На эту версию остро отреагировал министр окружающей среды Джан Лука Галлетти. Он заявил, что если кто-то ответственен за поджёг Везувия, он упрячет его за решётку на 15 лет. Его поддержали и другие политики.