Купивший замок в Шотландии за £3,75 млн получит 2 острова в качестве бонуса

В Шотландии продаётся замок Гленборроддейл с 16 спальнями, большим огороженным садом и 133 акрами прилегающей земли. Из окон замка открывается вид на озеро с двумя большими островам, которые достанутся новому владельцу Гленборроддейла в качестве бонуса.

Замок с прилегающими островами продаётся за 3,75 миллиона фунтов стерлингов — это почти 300 миллионов рублей. За эти деньги владелец получит сказочный особняк, расположенный на живописном полуострове Арднамурчан.

Пятиэтажный замок был построен в самом начале XX века. Он окружён прекрасным садом и каменной оградой с кованными воротами.

Из окон открывается чудесный вид на озеро с островами, также принадлежащими владельцу Гленборроддейла. Добраться до них можно на лодке.

Выставленный на торги особняк ранее использовался для проведения свадеб и других торжественных мероприятий — огромная столовая идеально подходит для проведения банкетов.

Новый владелец Гленборроддейла сможет использовать его по своему усмотрению: продолжать сдавать замок в аренду или поселиться в нём самостоятельно.