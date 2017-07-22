Купивший замок в Шотландии за £3,75 млн получит 2 острова в качестве бонуса

Замок с прилегающими островами продаётся за 3,75 миллиона фунтов стерлингов — это почти 300 миллионов рублей. За эти деньги владелец получит сказочный особняк, расположенный на живописном полуострове Арднамурчан.
Пятиэтажный замок был построен в самом начале XX века. Он окружён прекрасным садом и каменной оградой с кованными воротами.
Из окон открывается чудесный вид на озеро с островами, также принадлежащими владельцу Гленборроддейла. Добраться до них можно на лодке.
Выставленный на торги особняк ранее использовался для проведения свадеб и других торжественных мероприятий — огромная столовая идеально подходит для проведения банкетов.
Новый владелец Гленборроддейла сможет использовать его по своему усмотрению: продолжать сдавать замок в аренду или поселиться в нём самостоятельно.
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