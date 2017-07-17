Повезло мужикам: в ТЦ для уставших от шоппинга мужей поставили игровые приставки

Правда, желающих оказалось слишком много, и среди них не только мужчины, но и девушки.

В одном из торговых центров Шанхая установили игровые модули специально для мужчин, которым надоело ждать свою возлюбленную с шоппинга. Кабинки с прозрачным корпусом получили название "мужской кокон", сообщает Mashable.

В течение месяца будут опробованы четыре таких капсулы. Однако желающих оказалось слишком много, и не только мужчин. Пользователи Сети отметили, что описание модуля является слишком сексистским. Ведь не все девушки любят ходить по магазинам и не играют в приставку.