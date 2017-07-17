Почему не стоит брать телефон на трибуны — этот парень показал на своём примере

Один из поклонников игры в крикет пришёл на стадион, чтобы посмотреть на игру. Удар по мячу, который нанёс игрок Кумар Сангаккара из Шри-Ланки, он решил записать на видео. На тот момент он даже подумать не мог, что мяч полетит прямо в его сторону и выбьет телефон из рук.
Errr, don't try a crowd catch with your in your hand! #newphoneneeded #Blast17 pic.twitter.com/pIMn6u4l6Y— NatWest T20 Blast (@NatWestT20Blast) 13 июля 2017 г.
Попадание в телефон было настолько неожиданным, что мужчина даже не успел расстроиться. С обречённой улыбкой он показал, что его телефон бесповоротно испорчен, вызвав бурю ярких эмоций у соседей по сектору.
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