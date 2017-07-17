Почему не стоит брать телефон на трибуны — этот парень показал на своём примере

Порой так сложно оторваться от мобильного телефона, даже если вы находитесь на важном и долгожданном мероприятии. Опыт героя следующего видео показывает, что пора уже прекращать смотреть на мир через объектив камеры и самое время наслаждаться спортивными матчами вживую.

Один из поклонников игры в крикет пришёл на стадион, чтобы посмотреть на игру. Удар по мячу, который нанёс игрок Кумар Сангаккара из Шри-Ланки, он решил записать на видео. На тот момент он даже подумать не мог, что мяч полетит прямо в его сторону и выбьет телефон из рук.

Попадание в телефон было настолько неожиданным, что мужчина даже не успел расстроиться. С обречённой улыбкой он показал, что его телефон бесповоротно испорчен, вызвав бурю ярких эмоций у соседей по сектору.