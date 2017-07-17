Отели на Карибах заманивают туристов с помощью проката щенков

Центр по спасению собак в Теркс и Кайкос постепенно становится одной из самых посещаемых достопримечательностей на Карибах. Секрет кроется в том, что всем отдыхающим предлагают провести время и поиграть с щенками, которых спасли волонтёры. Разумеется, каждую собаку можно забрать.
Ежегодно центр спасает до 500 бродячих собак с островов. Те животные, которые с щенячьего возраста проводят время с дружелюбными людьми, тоже становятся добрыми и преданными, что делает их привлекательными для того, чтобы попасть в семью.
Владелица центра Джейн Паркер-Роув вспоминает, что семь лет назад, когда она шла по пляжу, бродячие собаки боялись людей и всячески избегали взаимодействия с ними. Однако, зная, какая любовь может царить между людьми и собаками, она придумала прогулочный маршрут для туристов и местных жителей.
Теперь каждый, кто пришёл в центр, может взять пёсика на прогулку или же насовсем к себе домой. Джейн говорит, что бывают такие дни, когда гигантская очередь из желающих поиграть с щенками выстраивается за два часа до открытия центра.
Сотрудники центра проводят инструктаж с новоиспечёнными хозяевами и просят их внимательно следить за животными, не допускать их перегревания и не дёргать за поводок. Они дают понять, что эта прогулка не обычное развлечение, она должна нести пользу как для человека, так и для пса.
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