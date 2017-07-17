Отели на Карибах заманивают туристов с помощью проката щенков

Карибы всегда считались идеальным местом для отдыха благодаря белому песку и прозрачной голубой воде. Однако владельцы курорта на одном из островов решили превратить его в рай на земле, предлагая своим постояльцам проводить дни отдыха вместе с чудесными щенками.

Центр по спасению собак в Теркс и Кайкос постепенно становится одной из самых посещаемых достопримечательностей на Карибах. Секрет кроется в том, что всем отдыхающим предлагают провести время и поиграть с щенками, которых спасли волонтёры. Разумеется, каждую собаку можно забрать.

@potcakeplacek9rescue, I love u Публикация от Spence Atkins (@spenceatkins) Июл 12 2017 в 12:06 PDT

Ежегодно центр спасает до 500 бродячих собак с островов. Те животные, которые с щенячьего возраста проводят время с дружелюбными людьми, тоже становятся добрыми и преданными, что делает их привлекательными для того, чтобы попасть в семью.

Running away from my responsibilities and the Sunday scaries Публикация от Steph Gannon (@stephgannon) Июл 9 2017 в 8:07 PDT

Владелица центра Джейн Паркер-Роув вспоминает, что семь лет назад, когда она шла по пляжу, бродячие собаки боялись людей и всячески избегали взаимодействия с ними. Однако, зная, какая любовь может царить между людьми и собаками, она придумала прогулочный маршрут для туристов и местных жителей.

Теперь каждый, кто пришёл в центр, может взять пёсика на прогулку или же насовсем к себе домой. Джейн говорит, что бывают такие дни, когда гигантская очередь из желающих поиграть с щенками выстраивается за два часа до открытия центра.

Puppy sitting Dorado yesterday morning wish I could adopt him Публикация от Emma Burns (@emmaburns95) Июн 21 2017 в 3:43 PDT

Сотрудники центра проводят инструктаж с новоиспечёнными хозяевами и просят их внимательно следить за животными, не допускать их перегревания и не дёргать за поводок. Они дают понять, что эта прогулка не обычное развлечение, она должна нести пользу как для человека, так и для пса.