10 примеров особенно неудачных "Ой, эта фотка не тебе"

— О боже, папа, удали это, оно предназначалось не тебе!
— Тогда кому же оно предназначалось, ...???
— Увидимся позже ;)
— Оу, мама, что это за ад
— УПС, прости, милый.
Ты можешь переслать фото папе?
— МАМА, НЕТ
— ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
— Упс, прости, папа
— Нравится?
— ...Она настоящая?
— О БОЖЕ, ПАПА, НЕТ
— Я предполагаю, что это предназначалось не мне
— У тебя есть деньги на обед?
— Мама, какого черта? И нет, у меня нет денег
— О БОЖЕ, я собиралась отправить это папе, удали!!!
Это ведь навсегда останется между нами???
— О БОЖЕ, МАМА, это не тебе!
— Не переживай, мои в любом случае лучше
— Я скучаю по тебе, детка
— Ты точно отправляла это своему отцу?
— Кто это?
— Извините, я ошиблась номером
— Не показывай это никому
— Вы ошиблись номером
И наши девушки тоже не отстают!
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