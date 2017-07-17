10 примеров особенно неудачных "Ой, эта фотка не тебе"

Все мы иногда отправляем сообщения не на тот номер — это обычная ситуация, и она никого не удивляет. Но иногда простого "Ой, это было не тебе" явно недостаточно...

— О боже, папа, удали это, оно предназначалось не тебе!

— Тогда кому же оно предназначалось, ...???

— Увидимся позже ;)

— Оу, мама, что это за ад

— УПС, прости, милый.

Ты можешь переслать фото папе?

— МАМА, НЕТ

— ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

— Упс, прости, папа

— Нравится?

— ...Она настоящая?

— О БОЖЕ, ПАПА, НЕТ

— Я предполагаю, что это предназначалось не мне

— У тебя есть деньги на обед?

— Мама, какого черта? И нет, у меня нет денег

— О БОЖЕ, я собиралась отправить это папе, удали!!!

Это ведь навсегда останется между нами???

— О БОЖЕ, МАМА, это не тебе!

— Не переживай, мои в любом случае лучше

— Я скучаю по тебе, детка

— Ты точно отправляла это своему отцу?

— Кто это?

— Извините, я ошиблась номером

— Не показывай это никому

— Вы ошиблись номером

И наши девушки тоже не отстают!