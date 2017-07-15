Опубликованы первые в мире фото, на которых львица выкармливает котёнка леопарда

В национальном парке Танзании "Серенгети" произошёл небывалый случай — дикая львица начала выкармливать детёныша леопарда несмотря на то, что он является её противником в дикой природе.

Эксперты говорят, что они никогда ранее не сталкивались с межвидовым вскармливанием котят. Обычно взрослые львы убивают детёнышей леопарда, потому что они являются их конкурентами по пищевой цепочке, однако эта мама совершила настоящий подвиг.

Львицу Носикиток с чужим малышом обнаружили приблизительно в километре от её логова, где были спрятаны её детки. Несмотря на то что у неё трое голодных львят, она нашла в себе силы на кормление ещё одного. Сотрудники парка говорят, что, возможно, мать думает, что её детки мертвы, и пытается выместить свой инстинкт на чужом малыше. Им пока не удалось выяснить, живы ли львята или нет.

Также неизвестно, где пропадает мама леопарда, ведь львица проводит с ним дни напролёт. Всем зоологам известно, что львы могут выкармливать только потомство своего вида, также они могут и убивать своих и чужих львят. Судя по всему, Носикиток усыновила малыша до того, как отключились её гормоны и материнский инстинкт.

Сотрудники национального парка пристально следят за уникальными событиями. Они понимают, что малышу, конечно же, лучше проводить время со своей мамой, но в качестве эксперимента они не спешат вмешиваться в их дела.