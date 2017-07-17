Как гуляют слуги народа: топ-7 самых роскошных свадеб чиновников

Самая обсуждаемая тема минувших выходных — шикарная свадьба дочери краснодарской судьи за два миллиона долларов. Пока пользователи Сети гадают, откуда у слуги народа такие средства при зарплате в 200 тысяч рублей, Лайф предлагает узнать подробности этой и других самых шикарных свадеб российских чиновников.

А судьи — кто?..

Зампредседателя совета судей Краснодарского края Елена Хахалева решила не скупиться на свадьбу любимой дочери и выделила на торжество два миллиона долларов. В качестве приглашённых артистов на ней присутствовали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Все 350 гостей угощались кушаньями на 3,5 миллиона рублей, а молодожёнам подарили новенький "бентли".

Главное — чтобы была Любовь

За шикарную свадьбу сына бывшего мэра Буйнакска Гусейна Гамзатова жители Дагестана прозвали "наш Гуцериев", и есть за что. Молодожёны и более 700 гостей гуляли в самом роскошном ресторане Махачкалы, слушая песни певицы Любови Успенской. Под её шлягеры сын мэра и его невеста в платье с гигантским шлейфом танцевали свой первый танец. Стоимость свадьбы составила несколько миллионов рублей.

Коротко о сегодняшней свадьбе ☺☺. Гамзат и Саният счастья и любви вам ☺☺. Все мои работы вы можете посмотреть здесь @gasanoviosif. #свадьба.☺️. Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀VIDEOGRAPHER⠀&⠀FILMMAKER (@iosifgasanov) Мар 26 2017 в 1:34 PDT

Любите, девушки, простых романтиков

Очень красивую и безумно дорогую свадьбу сыграл ещё один слуга народа — депутат парти ЛДПР Кирилл Жигарев. Торжество обошлось в девять миллионов рублей, причём по два из них получили приглашённые музыканты: группа "Браво" и джазмен Чарли Армстронг. Церемонию вели не менее известные ведущие: Валдис Пельш и Ольга Шелест. Молодые и сотня гостей гуляли в подмосковном коттеджном посёлке Довиле.

Непатриотично

Сын депутата партии "Единая Россия" Анатолия Матюшенко, вопреки делу отца, не был патриотичен и сыграл свадьбу в средневековом замке неподалёку от Сан-Тропе. Праздник готовили около двух лет, и, судя по отзывам, гости, проводившие время в таком роскошном месте, остались довольны.

Под Грефом секретно

В далёком 2004 году, когда Герман Греф занимал пост министра экономического развития, он решил сыграть свадьбу, подробности которой держались в условиях строгой секретности. И вот почему. Для торжества был арендован Большой дворец Петергофа, среди приглашённых гостей присутствовали высокопоставленные чиновники, такие как Валентина Матвиенко, Алексей Кудрин, Валерий Назаров, и другие, все они катались на катерах по Неве, а вечером наблюдали за фейерверком, который озарил весь Санкт-Петербург.

Служебный роман

Пожалуй, самой скандальной и неоднозначной парой на политическом небосклоне можно считать союз Марии Максаковой и ныне покойного беглого депутата КПРФ Дениса Вороненкова. О том, что на неё был потрачен не миллион и не два, говорит один только список знаменитостей, почтивших своим присутствием молодожёнов: Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валентин Юдашкин, Борис Моисеев и Сергей Нарышкин.

Привет из Нижнекамска

С шиком и блеском выдал замуж свою 19-летнюю дочь мэр Казани Ильсур Метшин. Свадьба, как полагается, была секретной, и высокопоставленным гостям запрещалось выкладывать фотографии с торжества в социальные сети. Несмотря на это, некоторые знаменитости спалились, появившись на знаковых фотографиях. Среди них были резиденты Comedy Club, диджей Нейтрино и даже Филипп Киркоров.