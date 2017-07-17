Суд Лондона велел уничтожить грузовики нарушителя, сбросившего мусор на дороге

Совет Кройдона в Лондоне принял решение конфисковать и утилизировать транспортные средства у 40-летнего британца за намеренное загрязнение улиц.

Одной из камер видеонаблюдения удалось запечатлеть, как 40-летний Джордж Смит совершает "преступление", сбрасывая мусор возле чужих домов.

После того как хозяева дома обратились в суд за умышленное загрязнение своей улицы, Смита удалось поймать и заключить под стражу.

Когда Совет Кройдона изучил запись видеонаблюдения, нарушителю Смиту огласили приговор.

Транспортные средства — два грузовых фургона Ford Transit — были конфисковали и отвезены на свалку, где в последствии под действием пресса были раздавлены.

Окружной судья Карен Хэммонд после просмотренного видео описала действия Смита как "бессмысленный вандализм".

Я довольна тем, что нарушитель понёс приемлемое наказание за совершённые действия помимо тюремного срока. Уверена, что люди понесли значительно большие затраты на очистку этих отходов со своей улицы Карен Хэммонд

По словам местных властей, это не первый случай, когда у так называемых преступников отбирают и утилизируют автомобили, с помощью которых сбрасывают мусорные отходы в неположенных местах. Кроме автомобилей Смита ранее был утилизирован за подобные нарушения ещё 21 грузовик.