Бойцы спецназа подставили британских генералов, слив в Facebook фото с операций

Высшее военное руководство Великобритании в ужасе: один из самых элитных боевых отрядов выкладывал фотографии с учений и секретных операций в социальные сети.

Члены отряда специальной авиадесантной службы (САС) Великобритании опубликовали более двух тысяч фотографий. На них демонстрируется, как ребята принимают участие как в учебных, так и в полномасштабных военных операциях, в том числе и в Ираке. На ряде снимков видно самое современное оружие, техника и транспортные средства, которыми пользуются элитные британские военные, включая высокотехнологичные винтовки.

Поступая на службу в САС, солдаты подписывают заявление о неразглашении секретной информации, поэтому эти публикации стали прямым нарушением контракта. Также им нельзя распространять информацию о тактике, обучении и операциях. Министр обороны Великобритании отказался от комментариев по этому поводу, но, вполне вероятно, что все, кто причастен к публикации фотографий, будут разжалованы.

На серию этих фотографий наткнулись детективы, которые занимались расследованием заявления о том, что британский спецназ убил несколько гражданских в провинции Гильменд в Афганистане и занялся фальсификацией документов, чтобы скрыть этот инцидент.