Девушка нашла украденный велосипед через Facebook и угнала его у похитителей

Дженни Мортон-Хамфрис из Бристоля обнаружила, что украденный у неё велосипед продаётся в Интернете. Она обратилась в полицию с просьбой посодействовать в возвращении железного коня, но стражи порядка заявили, что это слишком рискованно. Тогда девушка решила действовать самостоятельно.

Дженни рассказала о пропаже транспортного средства в группе велосипедистов Бристоля и приложила свои фотографии с ним. Один из пользователей вспомнил, что недавно видел объявление о продаже точно такого велосипеда. И тогда Дженни притворилась покупателем и договорилась о личной встрече с похитителями.

Девушка отправилась на Стэплтон-Роуд — улицу, пользующуюся дурной славой в Великобритании. Как только Дженни увидела велосипед, она поняла, что не ошиблась — это был её железный конь.Чтобы усыпить бдительность похитителей, девушка стала задавать им дурацкие вопросы, а потом попросила прокатиться.

Я притворилась заинтересованной и задала много глупых вопросов о велосипеде. Я сказала, что седло кажется слишком высоким, и спросила, могу ли я прокатиться на нём, чтобы проверить это Дженни Мортон-Хамфрис

Сначала девушка неловко и пошатываясь проехала несколько метров, а потом резко ускорилась и погнала, куда глаза глядят. Дженни ехала по незнакомому району и понятия не имела, сумеет ли покинуть его и не придётся ли для этого возвращаться к похитителям. К счастью, затея увенчалась успехом и девушка благополучно вернулась домой с велосипедом. А воры наверняка усвоили урок: не так-то легко продать краденое в век господства Интернета.